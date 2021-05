Formula 1, Hamilton vince anche in Spagna. Lecrerc ottimo quarto (Di domenica 9 maggio 2021) Lewis Hamilton vince ancora nel Gran Premio di Formula 1 in Spagna. L’inglese centra il terzo successo stagionale su Verstappen e Bottas. Altra vittoria per il pilota britannico (Getty Images)Lewis Hamilton non si ferma più. Dopo la pole numero cento arriva il terzo successo stagionale, il sesto sul circuito di Barcellona. Ma la vittoria non è stata affatto semplice, con una dura lotta che lo ha visto coinvolto con Max Verstappen. Leggi anche-> Spezia-Napoli 1-4: highlights, voti, pagelle e tabellino La prima guida della Red Bull lo ha infatti sorpassato nelle prime fasi di gara. anche l’altra Mercedes di Valteri Bottas è stata sorpassata da Charles Lecrerc, con il monegasco che brucia allo scatto il finlandese per piazzarsi momentaneamente sul ... Leggi su vesuvius (Di domenica 9 maggio 2021) Lewisancora nel Gran Premio di1 in. L’inglese centra il terzo successo stagionale su Verstappen e Bottas. Altra vittoria per il pilota britannico (Getty Images)Lewisnon si ferma più. Dopo la pole numero cento arriva il terzo successo stagionale, il sesto sul circuito di Barcellona. Ma la vittoria non è stata affatto semplice, con una dura lotta che lo ha visto coinvolto con Max Verstappen. Leggi-> Spezia-Napoli 1-4: highlights, voti, pagelle e tabellino La prima guida della Red Bull lo ha infatti sorpassato nelle prime fasi di gara.l’altra Mercedes di Valteri Bottas è stata sorpassata da Charles, con il monegasco che brucia allo scatto il finlandese per piazzarsi momentaneamente sul ...

