Elon Musk | «Ho la sindrome di Asperger | per questo a volte dico o posto cose strane Il mio cervello funziona così» – Il video

(Di domenica 9 maggio 2021)ritiene di essere la prima persona al mondo con ladiad aver condotto il Saturday Night Live. «O almeno, la prima persona ad ammetterlo», ha detto infatti l’imprenditore americano, nel monologo andato in onda sulla Nbc l’8 maggio. Si tratta dello stesso disturbo dello spettro autistico di cui soffre Greta Thunberg. Il fondatore di Tesla e SpaceX ha dunque offerto questa spiegazione per alcuni dei suoi passati comportamenti che hanno spiazzato parecchie persone: «So che, ma ècheil mio. A chiunque abbia offeso, voglio solo dire che porto le persone su Marte», ha poi aggiunto con una battuta. Monologue! ...

Advertising

Corriere : Elon Musk e la rivelazione in tv: «Ho la sindrome di Asperger» - HuffPostItalia : Elon Musk: 'Ho la sindrome di Asperger' - LaStampa : Elon Musk rivela: “Ho la sindrome di Asperger” - badtasteit : #SaturdayNightLive: il monologo di Elon Musk e le esibizioni di Miley Cyrus - infoiteconomia : Dogecoin senza freni, stasera il SNL. Elon Musk prima invita alla cautela, poi nuovo tweet con Shiba Inu scatena i… -

Ultime Notizie dalla rete : Elon Musk

Il Messaggero

Il 49enne Ceo di Tesla, fondatore di SpaceX, l'ha dichiarato per la prima volta al Saturday Night . - -Non solo il secondo stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B: in queste ore sono numerosi in tutta Italia gli avvistamenti degli Starlink, i piccoli satelliti lanciati dalla SpaceX diper portare l'accesso a internet in tutto il mondo. "C'è un impressionante transito di un 'treno' di satelliti interminabile", osserva Paolo Volpini, dell'Unione Astrofili Italiani (Uai). "...In occasione del suo monologo al «Saturday Night Live», il CEO di Tesla rivela di avere la sindrome di Asperger ...Elon Musk, ospite del Saturday Night Show, ha ammesso di avere la sindrome di Asperger. Il 49enne Ceo di Tesla, fondatore di SpaceX e uno degli uomini più ricchi del mondo, lo ha rivelato nel corso de ...