Elezioni Londra | rieletto il sindaco Sadiq Khan

Il laburista Sadiq Khan ha vinto un secondo mandato come sindaco di Londra alle Elezioni, battendo il rivale conservatore Shaun Bailey. Khan ha vinto con il 55,2% dei voti, dopo il ballottaggio con Bailey. Nessuno dei due candidati non era riuscito ad ottenere la maggioranza nel primo turno di votazioni. Secondo quanto riferito dalla BBC,

