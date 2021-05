Classifica Marcatori Serie A 2020-2021 – 35^ giornata (Di lunedì 10 maggio 2021) La Classifica Marcatori della Serie A 2020-21 aggiornata in tempo reale: nei primi posti ci sono i soliti Cristiano Ronaldo, Lukaku, Immobile e Ibrahimovic. Ma anche qualche sorpresa come Vlahovic. Chi segnerà più gol e sarà il capocannoniere? Leggi su pianetamilan (Di lunedì 10 maggio 2021) Ladella-21 agin tempo reale: nei primi posti ci sono i soliti Cristiano Ronaldo, Lukaku, Immobile e Ibrahimovic. Ma anche qualche sorpresa come Vlahovic. Chi segnerà più gol e sarà il capocannoniere?

Advertising

alberto_burgio : @SCUtweet C'è da dire che ha giocato così più di metà delle partite. A volte segnando, a volte no. Ma vabbo l'impor… - Delirio897J : @DTirinnanzu Secondo me Ronaldo esultava per la classifica marcatori, gli altri hanno frainteso. - TSTARANTO : Classifica marcatori D/H: Comandano in due - menelpallone : Girone B: risultati, classifica e marcatori della 12^ giornata - Sportflash24 : ?Tutto sulla 35^ giornata di #SerieA 2020-21: risultati, marcatori e classifica, in attesa dello spareggio Champion… -