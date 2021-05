Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 9 maggio 2021 (Di domenica 9 maggio 2021) Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 9 maggio 2021 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Che Tempo Che Fa: ospite Woody Allen Domenica 9 maggio su Rai 3 nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Dalle ore 20 Che Tempo Che Fa – Anteprima, alle 20:30 Che Tempo Che Fa e alle 22 Che Tempo Che Fa – Il Tavolo. ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 9 maggio 2021) CheChe Fa torna stasera in tv domenica 9su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Di seguitodi oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING CheChe Fa: ospite Woody Allen Domenica 9su Rai 3 nuovo appuntamento con CheChe Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Dalle ore 20 CheChe Fa – Anteprima, alle 20:30 CheChe Fa e alle 22 CheChe Fa – Il Tavolo. ...

