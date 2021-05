Addio ad Annunziata Brandoni | ex preside pedagogista | una vita spesa per l' insegnamento

(Di domenica 9 maggio 2021) CASTELFIDARDO - 'E proprio oggi, nel giorno della festa della mamma, ho deciso di lasciare questo mondo in silenzio, non proprio nel mio stile fatto di tante parole confortanti per tutti, prodiga di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Addio Annunziata

il Resto del Carlino

CASTELFIDARDO - 'E proprio oggi, nel giorno della festa della mamma, ho deciso di lasciare questo mondo in silenzio, non proprio nel mio stile fatto di tante parole confortanti per tutti, prodiga di ...Ha contratto il virus ad aprile durante un ricovero per problemi ematici all'ospedale Santissimadella sua amata città. Poi il peggioramento delle sue condizioni nelle ultime settimane, ...CASTELFIDARDO – «E proprio oggi, nel giorno della festa della mamma, ho deciso di lasciare questo mondo in silenzio, non proprio nel mio stile fatto di tante parole confortanti per ...Se n’è andata in punta di piedi Annunziata Brandoni, la prof di Castelfidardo preside all’istituto comprensivo "Soprani" dove è rimasta fino alla pensione, nel 2010, dopo una vita spesa per l’insegnam ...