“Vaffa… alla democrazia”, a Cremona i nostalgici del ventennio sfidano i divieti per commemorare il fascista Farinacci tra canti e saluti romani (Di sabato 8 maggio 2021) Inni e saluti romani al cimitero di Cremona. In violazione dei divieti, ossia dell’ordinanza del Comune che li proibisce assieme all’esposizione di emblemi del regime fascista. Sabato mattina al camposanto cittadino si è tenuto un raduno di nostalgici del duce, per ricordare, oltre a Benito Mussolini, il ras della città Roberto Farinacci e i caduti della Repubblica di Salò. Una trentina i presenti, tra i quali il tenente della Rsi Claudio Fedeli, 97enne. All’ultimo minuto ha fatto mancare la sua presenza come officiante della cerimonia don Florian Abrahamowicz, presbitero austriaco, che abita a Treviso, noto per le sue controverse posizioni a favore della Repubblica sociale italiana. Il corteo fascista, presidiato dalle forze dell’ordine, è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Inni eal cimitero di. In violazione dei, ossia dell’ordinanza del Comune che li proibisce assieme all’esposizione di emblemi del regime. Sabato mattina al camposanto cittadino si è tenuto un raduno didel duce, per ricordare, oltre a Benito Mussolini, il ras della città Robertoe i caduti della Repubblica di Salò. Una trentina i presenti, tra i quali il tenente della Rsi Claudio Fedeli, 97enne. All’ultimo minuto ha fatto mancare la sua presenza come officiante della cerimonia don Florian Abrahamowicz, presbitero austriaco, che abita a Treviso, noto per le sue controverse posizioni a favore della Repubblica sociale italiana. Il corteo, presidiato dalle forze dell’ordine, è stato ...

Advertising

NicolaPorro : Sfogo di #Bassetti, ieri sera a Zona bianca, contro la scrittrice per cui non basta nemmeno chiudere tutto...???? - kiara86769608 : RT @ilfattovideo: “Vaffa… alla democrazia”, a Cremona i nostalgici del ventennio sfidano i divieti per commemorare il fascista Farinacci tr… - ilfattovideo : “Vaffa… alla democrazia”, a Cremona i nostalgici del ventennio sfidano i divieti per commemorare il fascista Farina… - Salvato57477313 : Nicola Porro: Il “vaffa” di Bassetti alla tifosa del lockdown. - RobertoRosolen1 : RT @NicolaPorro: Sfogo di #Bassetti, ieri sera a Zona bianca, contro la scrittrice per cui non basta nemmeno chiudere tutto...???? https://t.… -