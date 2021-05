Supercoppa Serie C, buona la prima per il Perugia: 2 - 1 al Como (Di sabato 8 maggio 2021) Perugia - Finisce 2 - 1 fra Perugia e Como malgrado un rigore fallito da Minesso : decisivi Melchiorri ed Elia per gli umbri e Gabbrielloni per i lariani. Nel prossimo turno i lombardi se la vedranno ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 8 maggio 2021)- Finisce 2 - 1 framalgrado un rigore fallito da Minesso : decisivi Melchiorri ed Elia per gli umbri e Gabbrielloni per i lariani. Nel prossimo turno i lombardi se la vedranno ...

Advertising

sportli26181512 : Supercoppa Serie C, buona la prima per il Perugia: 2-1 al Como: Gli umbri balzano in testa al girone a 3 e aspettan… - cicciopuz : RT @desti_paradiso: E dunque sabato 22 maggio, terzo incontro valido per la Supercoppa di Serie C, stadio Libero Liberati di Terni: Ternan… - marcomaioli1 : RT @desti_paradiso: E dunque sabato 22 maggio, terzo incontro valido per la Supercoppa di Serie C, stadio Libero Liberati di Terni: Ternan… - desti_paradiso : E dunque sabato 22 maggio, terzo incontro valido per la Supercoppa di Serie C, stadio Libero Liberati di Terni: Te… - sportface2016 : #Supercoppa #SerieC 2020/2021: #Melchiorri-#Elia, il #Perugia piega 2-1 il #Como -