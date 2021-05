Si vaccina con Pfizer, morte fulminante un'ora dopo: il dramma nel parcheggio, Villorba sotto choc (Di sabato 8 maggio 2021) Un caso molto particolare si è verificato nel punto vaccinale di Villorba, in provincia di Treviso. Una donna anziana è morta a causa di un arresto cardiocircolatorio che l'ha colpita all'improvviso nel parcheggio. Il fatto si è verificato intorno alle 11 di oggi, sabato 8 maggio: la signora, 91 anni, era stata sottoposta un'ora prima alla seconda dose di vaccino Pfizer ed era in attesa che anche la figlia ricevesse la somministrazione della dose anti-Covid. Purtroppo per l'anziana donna non c'è stato nulla da fare, nonostante l'immediata chiamata al 118 e l'attivazione del team del centro vaccinale di Villorba, che ha subito iniziato le manovre di soccorso. Il defibrillatore posizionato dalla stessa squadra ha purtroppo rilevato - così come per tutta la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Un caso molto particolare si è verificato nel puntole di, in provincia di Treviso. Una donna anziana è morta a causa di un arresto cardiocircolatorio che l'ha colpita all'improvviso nel. Il fatto si è verificato intorno alle 11 di oggi, sabato 8 maggio: la signora, 91 anni, era stataposta un'ora prima alla seconda dose di vaccinoed era in attesa che anche la figlia ricevesse la somministrazione della dose anti-Covid. Purtroppo per l'anziana donna non c'è stato nulla da fare, nonostante l'immediata chiamata al 118 e l'attivazione del team del centrole di, che ha subito iniziato le manovre di soccorso. Il defibrillatore posizionato dalla stessa squadra ha purtroppo rilevato - così come per tutta la ...

Advertising

mondelli_f : RT @Giandom84354994: Non ho ben compreso cosa vi sia nel cranio di un 40enne senza patologie che si vaccina con una terapia genica sperimen… - SaraSenzacca : RT @Giandom84354994: Non ho ben compreso cosa vi sia nel cranio di un 40enne senza patologie che si vaccina con una terapia genica sperimen… - Nanenmonio1 : RT @Giandom84354994: Non ho ben compreso cosa vi sia nel cranio di un 40enne senza patologie che si vaccina con una terapia genica sperimen… - FiorellaAmoruso : RT @Giandom84354994: Non ho ben compreso cosa vi sia nel cranio di un 40enne senza patologie che si vaccina con una terapia genica sperimen… - daninovaro : RT @Giandom84354994: Non ho ben compreso cosa vi sia nel cranio di un 40enne senza patologie che si vaccina con una terapia genica sperimen… -