Razzo Cinese in caduta sull’Italia: allerta per le regioni del Centro-Sud (Di sabato 8 maggio 2021) Un Razzo Cinese è in caduta libera ed alcuni detriti potrebbero toccare le regioni del Centro-Sud. Andiamo a vedere l’allerta della Protezione Civile. Paura per la caduta di detriti del Razzo (via Screenshot)Nella notte del 9 maggio è previsto il rientro del Razzo Cinese, con dei detriti che potrebbero toccare le regioni del Centro-Sud. La Protezione Civile, durante la giornata di ieri, ha lanciato l’allarme per le regioni: Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il tutto dopo la riunione del Comitato Operativo della Protezione Civile. POTREBBE INTERESSARTI >>> Napoli, l’ANM rinnova il parco pullman: arrivano ... Leggi su vesuvius (Di sabato 8 maggio 2021) Unè inlibera ed alcuni detriti potrebbero toccare ledel-Sud. Andiamo a vedere l’della Protezione Civile. Paura per ladi detriti del(via Screenshot)Nella notte del 9 maggio è previsto il rientro del, con dei detriti che potrebbero toccare ledel-Sud. La Protezione Civile, durante la giornata di ieri, ha lanciato l’allarme per le: Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il tutto dopo la riunione del Comitato Operativo della Protezione Civile. POTREBBE INTERESSARTI >>> Napoli, l’ANM rinnova il parco pullman: arrivano ...

