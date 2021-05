Papa Francesco contro i brevetti sui vaccini: 'Sono una variante del Covid' (Di sabato 8 maggio 2021) L'intervento è arrivato in un videomessaggio ai giovani partecipanti al 'Vax Live'. Il Santo Padre contro ogni impedimento che impedisca una equa e globale distribuzione del ... Leggi su today (Di sabato 8 maggio 2021) L'intervento è arrivato in un videomessaggio ai giovani partecipanti al 'Vax Live'. Il Santo Padreogni impedimento che impedisca una equa e globale distribuzione del ...

Advertising

Pontifex_it : Siamo tutti sulla stessa barca e siamo chiamati a impegnarci perché non ci siano più muri che ci separano, non ci s… - LaStampa : Vaccini, papa Francesco: “Sospendere i brevetti, la proprietà intellettuale è una variante del virus” - Agenzia_Ansa : E' necessario 'uno spirito di giustizia che ci mobiliti per assicurare l'accesso universale al vaccino e la sospens… - danieledv79 : RT @Avvenire_Nei: Il Papa: stop a tempo ai brevetti, l'accesso ai vaccini sia per tutti - flaviozanonato : Anche Papa Francesco ha invitato a sospendere il brevetto sui vaccini contro il Covid. Il profitto -illimitato- non… -