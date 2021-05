NASCAR Xfinity Series | secondo acuto in stagione per Justin Allgaier

(Di sabato 8 maggio 2021)conquista la prova di Darlington nella. Il portacolori del Jr Motorsport conquista il primoin carriera nel prestigioso ovale del South Carolina, ilsigillo del 2021 dopo il trionfo in quel di Atlanta (Georgia). La nona manifestazione del 2021 si è aperta con una bella battaglia tra AJ Allmendinger (Kaulig #16), Austin Cindric (Penske #22) e Noah Gragson (Jr Motorsport #9). I tre si sono alternati al comando nella Stage 1, una frazione molto equilibrata. La Ford Mustang #22 ha avuto la meglio ed ha potuto mettere in bacheca il primo ‘punto playoffs’ della giornata davanti alla Camaro #9 ed alla Supra #20 di Harrison Burton (Gibbs). Alla ripartenza abbiamo visto una netta superiorità da parte di Daniel Hemric (Gibbs ...

Advertising

RCLatin2 : APASIONANTE DESENLACE !!! FIN DEL STAGE 2 !!! PRIMERO H.BURTON !!! SEGUNDO GRAGSON, TERCERO ALLMENDINGER !!! LUEGO… - StockCarLiveITA : 30' alla gara della Xfinity Series a Darlington Diretta su SI Motori, Nascar Trackpass e FS1 Cronaca su - StockCarLiveITA : Il programma di oggi a Darlington: 18:30 Pre-gara 19:00 Gara Xfinity Series Tutto su SI Motori, Nascar Trackpass e FS1 #NascarIT - salvao12 : @StockCarLiveITA Su Sportitalia Truck-series difficilmente andrà in diretta. Mentre sicuramente in diretta Xfinit… -

Ultime Notizie dalla rete : NASCAR Xfinity

OA Sport

Una notizia tremenda ha sconvolto il mondo della, nelle scorse ore infatti è deceduto Eric Wayne McClure , ex pilota statunitense che in carriera ha preso parte a 288 gare diSeries . La morte del 42enne è stata annunciata dalla ...È apparso su un'auto da corsa'. È possibile inviare le candidature dei propri cani fino al 28 ...Justin Allgaier conquista la prova di Darlington nella NASCAR Xfinity Series. Il portacolori del Jr Motorsport conquista il primo acuto in carriera nel prestigioso ovale del South Carolina, il secondo ...Il notiziario settimanale della NASCAR, con la cronaca della gara Truck in Kansas e altre nuove dal passato e dal futuro. Le trovate tutte qui ...