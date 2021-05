Musica in lutto | è morto Lloyd Price

Leggi su newsmondo

(Di domenica 9 maggio 2021)all’età di 88 anni. Il cantante è stato il pioniere dell’r’n’b. NEW YORK (STATI UNITI) –nel mondo della. E’all’età di 88 anni, considerato da tutti come il pioniere dell’r’n’b. La notizia della scomparsa è stata data dal presidente della Maxwell Entertraintment Ricky Poppell, riportato dal Corriere della Sera. Una scomparsa che ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo dellae, al termine della pandemia, possibile un evento per ricordare il grande artista. “Ho rivoluzionato il Sud” Una lunga carriera nel mondo dellaper. “Ho rivoluzionato il Sud – aveva detto in una delle interviste – prima di Lawdy Miss Clawdy i ...