Milan | Costacurta | “Cambio al 4-4-2? Pioli vuole stuzzicare i suoi ragazzi”

(Di sabato 8 maggio 2021) Alessandro, ex difensore del, ha parlato del possibiledi modulo dei rossoneri in vista del match contro la Juventus

Ultime Notizie dalla rete : Milan Costacurta

...si è espresso su diversi temi del calcio moderno - durante la presentazione del suo libro 'La Forza Gentile' - insieme ad altri due campioni che hanno vestito la maglia del: Billye ...... contro il Panathinaiko s: 'Non giocai bene, infatti temevo che ilnon mi comprasse più'.ricorda anche la prima marcatura sull'attaccante ucraino, in occasione di un'amichevole tra ...Queste le probabili formazioni dell’incontro, con Andrea Pirlo che potrebbe ritrovare Federico Chiesa dal primo minuto. Juve (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Benta ...Billy Costacurta avvisa Juve e Milan in vista della gara di domenica sera. «Se una delle due dovesse perdere, per il calendario che hanno, sarebbero quasi fuori. Le parole dell’ex rossonero sul match.