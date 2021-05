Migliaia in Piazza a Milano per difendere il Dl Zan: 'Votatelo' (Di sabato 8 maggio 2021) Migliaia di persone, ottomila secondo gli organizzatori, hanno riempito - rispettando le norme sulla sicurezza - l'Arco della pace a Milano per chiedere di votare al più presto il ddl Zan contro l'... Leggi su tg.la7 (Di sabato 8 maggio 2021)di persone, ottomila secondo gli organizzatori, hanno riempito - rispettando le norme sulla sicurezza - l'Arco della pace aper chiedere di votare al più presto il ddl Zan contro l'...

FrancescoLollo1 : #Tg1: Festeggiamenti di piazza senza regole, mezzi pubblici strapieni ma migliaia di aziende non possono lavorare p… - MariucciaPoli : RT @rej_panta: Migliaia i medici in piazza, mentre l'Ordine apre procedimenti - - Grunf74 : RT @il_cupo: Ma questo è assembramento o sbaglio? Migliaia di persone hanno manifestato in piazza a Milano a sostegno del ddl Zan https://t… - melinacugliari : RT @il_cupo: Ma questo è assembramento o sbaglio? Migliaia di persone hanno manifestato in piazza a Milano a sostegno del ddl Zan https://t… - frefre777 : RT @intuslegens: Oggi dovrebbero iniziare i ricoveri delle migliaia di infetti di piazza Duomo. Il mega assembramento è avvenuto una setti… -