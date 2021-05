Luana D'Orazio, gli esiti dell'autopsia: morta sul colpo (Di sabato 8 maggio 2021) Luana D'Orazio, arrivati in giornata gli esiti dell'esame autoptico. Lunedì 10 maggio i funerali Luana D’Orazio: arrivati gli esiti dell’autopsia. morta sul colpo causa gravi fratture su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 8 maggio 2021)D', arrivati in giornata gli'esame autoptico. Lunedì 10 maggio i funeraliD’: arrivati glisulcausa gravi fratture su Notizie.it.

fattoquotidiano : Già oltre centomila euro raccolti per sostenere la famiglia di Luana D’Orazio, l’operaia morta sul lavoro pochi gio… - Tg3web : Centinaia di persone sono scese in piazza a Prato per chiedere più sicurezza sui posti di lavoro e per esprimere af… - CarloVerdelli : Le morti bianche sono quelle dei bambini in culla. Quelle sul lavoro, sono morti verdi, come il colore dei soldi ri… - florianademiche : RT @ilriformista: I funerali lunedì 10 maggio ad Agliana. Sarà presente anche l'attrice Monica Guerritore, in rappresentanza del mondo dell… - rizzuto_g : RT @FemcaFirenPrato: ??Intervista al Segretario @FemcaFirenPrato Mirko Zacchei, sulla tragica morte di Luana D'Orazio. Morte in fabbrica,… -