La campagna dedicata ai veri corpi post parto

Leggi su vanityfair

(Di sabato 8 maggio 2021) In onore della Festa della Mamma, in calendario domenica 9 maggio, il beauty brand Billie ha commissionato alla fotografa e attivista Camila Falquez dei ritratti di neo-mamme realistici e celebrativi. Obiettivo: festeggiare i corpi veri post parto, femminili, morbidi, felicemente trasformati dall’esperienza della maternità e dell’allattamento. Davanti all’obiettivo di Falquez hanno posato donne di ogni taglia e colore, in una campagna che rende giustizia all’essenza più autentica del body positivity. Immediata ed entusiastica la risposta del pubblico: su Instagram, dove sono stati pubblicati gli scatti delle neo-mamme, sono fioccati i ringraziamenti da parte di donne che, finalmente, si sono sentite rappresentate.