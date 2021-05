Internazionali d’Italia 2021, il tabellone di Lorenzo Sonego: cammino difficile. Debutto con Monfils, poi eventuali de Minaur e Thiem (Di sabato 8 maggio 2021) Sono stati sorteggiati poco fa i tabelloni degli Internazionali d’Italia 2021, terzo e ultimo Masters1000 sulla terra battuta prima del grande appuntamento della primavera tennistica, il Roland Garros che sarà di scena a giugno. In questo momento sono otto gli italiani già presenti fra i partecipanti ufficiali, in attesa dei risultati provenienti dalle qualificazioni; tra chi conosce già il proprio destino, Lorenzo Sonego non può dirsi propriamente soddisfatto. Il torinese rientra in campo dopo aver saltato Monaco di Baviera e Madrid per un infortunio all’anulare sinistro. Il suo Debutto sulla terra romana sarà assai complicato da approcciare; il suo primo ostacolo si chiama Gael Monfils, che torna a giocare dopo più di due mesi. Il transalpino, quattordicesima testa ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) Sono stati sorteggiati poco fa i tabelloni degli, terzo e ultimo Masters1000 sulla terra battuta prima del grande appuntamento della primavera tennistica, il Roland Garros che sarà di scena a giugno. In questo momento sono otto gli italiani già presenti fra i partecipanti ufficiali, in attesa dei risultati provenienti dalle qualificazioni; tra chi conosce già il proprio destino,non può dirsi propriamente soddisfatto. Il torinese rientra in campo dopo aver saltato Monaco di Baviera e Madrid per un infortunio all’anulare sinistro. Il suosulla terra romana sarà assai complicato da approcciare; il suo primo ostacolo si chiama Gael, che torna a giocare dopo più di due mesi. Il transalpino, quattordicesima testa ...

