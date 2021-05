Inter-Sampdoria, gol di Sanchez in contropiede: raddoppio nerazzurro (VIDEO) (Di sabato 8 maggio 2021) Inter-Sampdoria sul 2-0 dopo 25?. Sgroppata di Gagliardini che apre su Sanchez, abilissimo con freddezza a battere Audero in uscita. Il cileno torna dunque al gol, è il sesto del suo campionato, e sfrutta la titolarità per andare a segno per il raddoppio della squadra nerazzurra. In difficoltà i doriani, venuti al Meazza senza alcuna pressione di classifica. In alto il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021)sul 2-0 dopo 25?. Sgroppata di Gagliardini che apre su, abilissimo con freddezza a battere Audero in uscita. Il cileno torna dunque al gol, è il sesto del suo campionato, e sfrutta la titolarità per andare a segno per ildella squadra nerazzurra. In difficoltà i doriani, venuti al Meazza senza alcuna pressione di classifica. In alto ildel gol. SportFace.

Inter : ?? | INTER-SAMPDORIA 3-2 2004/05 ?? Una rimonta storica firmata da _____ ?? ?? 88' ? ... ?? 91' ? ... ?? 94' ? ...… - sampdoria : ?? | PASSERELLA La #Sampdoria al completo tributa un applauso all' @Inter campione d'Italia ???? all'ingresso in camp… - Inter : ?? | COMUNICATO Il messaggio del Club in vista di #InterSampdoria ?? - Ghino80 : RT @sampdoria: ?? | PASSERELLA La #Sampdoria al completo tributa un applauso all' @Inter campione d'Italia ???? all'ingresso in campo. #Int… - SAMPaolo61 : @sampdoria @Inter Bel gesto ma la passerella sta continuando anche durante la partita ????? ????????? -