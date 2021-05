Inter, Cordoba: “Rosa di grande carattere, può aprire un ciclo. Mercato? Vedrei bene Muriel” (Di sabato 8 maggio 2021) Parola a Ivan Ramiro Cordoba.Dopo il successo sulla Sampdoria per 5-1, nel corso del math valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A, fervono ancora i festeggiamenti in casa Inter dopo la conquista del diciannovesimo scudetto, durante lo scorso turno di campionato contro il Crotone. Gioia e volti distesi dopo il raggiungimento del grande traguardo, a lungo agognato dalla compagine allenata da Antonio Conte, quella che è stata definita una corazzata "quasi perfetta" di questo campionato che volge ormai al termine.Stagione vissuta in un clima surreale, pesantemente condizionata ancora dall'incubo Covid-19 e che vede perdurare l'assenza sugli spalti dei tifosi. Moltissimi sostenitori nerazzurri si sono riversati ieri nelle principali vie della città meneghina per celebrare il successo di Lautaro Martinez e compagni (GUARDA QUI). ... Leggi su mediagol (Di sabato 8 maggio 2021) Parola a Ivan Ramiro.Dopo il successo sulla Sampdoria per 5-1, nel corso del math valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A, fervono ancora i festeggiamenti in casadopo la conquista del diciannovesimo scudetto, durante lo scorso turno di campionato contro il Crotone. Gioia e volti distesi dopo il raggiungimento deltraguardo, a lungo agognato dalla compagine allenata da Antonio Conte, quella che è stata definita una corazzata "quasi perfetta" di questo campionato che volge ormai al termine.Stagione vissuta in un clima surreale, pesantemente condizionata ancora dall'incubo Covid-19 e che vede perdurare l'assenza sugli spalti dei tifosi. Moltissimi sostenitori nerazzurri si sono riversati ieri nelle principali vie della città meneghina per celebrare il successo di Lautaro Martinez e compagni (GUARDA QUI). ...

