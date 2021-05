Incredibile scoperta al Circeo, nella grotta di Guattari trovati i resti di 9 uomini di Neanderthal (Di sabato 8 maggio 2021) Una scoperta che ha dell’Incredibile quella avvenuta nella grotta di Guattari a San Felice Circeo, ben 9 resti di uomo di Neanderthal, insieme ai resti altri animali (alcuni dei quali estinti) sono stati rinvenuti da uno scavo patrocinato dalla soprintendenza di Frosinone e Latina insieme all’università di Roma Tor Vergata, di Pisa, La Sapienza e poi gli enti di ricerca Nazionali INGV, CNRI/IGAG Un ritrovamento definito “Eccezionale” dal ministro della Cultura Franceschini, che ha detto che questa è una scoperta unica e utile agli studi sul Neanderthal per tutto il mondo. trovati i resti di 9 uomini di Neanderthal al ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 8 maggio 2021) Unache ha dell’quella avvenutadia San Felice, ben 9di uomo di, insieme aialtri animali (alcuni dei quali estinti) sono stati rinvenuti da uno scavo patrocinato dalla soprintendenza di Frosinone e Latina insieme all’università di Roma Tor Vergata, di Pisa, La Sapienza e poi gli enti di ricerca Nazionali INGV, CNRI/IGAG Un ritrovamento definito “Eccezionale” dal ministro della Cultura Franceschini, che ha detto che questa è unaunica e utile agli studi sulper tutto il mondo.di 9dial ...

