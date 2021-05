Giro d'Italia, la prima maglia rosa è di Filippo Ganna: prova di forza a cronometro (Di sabato 8 maggio 2021) TORINO (ITALPRESS) – Filippo Ganna è la prima maglia rosa dell'edizione numero 104 del Giro d'Italia. Nella cronometro di 8.6 km tra le vie di Torino, il corridore del team Ineos Grenadiers comanda la classifica con il tempo di 8'47” e si aggiudica la prima tappa, esattamente come lo scorso anno. Il campione del mondo precede Edoardo Affini di 10 secondi e Tobias Foss di 13. Ai piedi del podio Joao Almeida (Deceuninck, +17?), a lungo maglia rosa nell'edizione del 2020, bene anche Remco Evenepoel al rientro dopo 9 mesi (settimo, +19?). Al decimo posto anche Gianni Moscon, distante 23? da Ganna, mentre Vincenzo Nibali ha chiuso con 41? di ritardo. Domani la seconda tappa, con il gruppo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) TORINO (ITALPRESS) –è ladell'edizione numero 104 deld'. Nelladi 8.6 km tra le vie di Torino, il corridore del team Ineos Grenadiers comanda la classifica con il tempo di 8'47” e si aggiudica latappa, esattamente come lo scorso anno. Il campione del mondo precede Edoardo Affini di 10 secondi e Tobias Foss di 13. Ai piedi del podio Joao Almeida (Deceuninck, +17?), a lungonell'edizione del 2020, bene anche Remco Evenepoel al rientro dopo 9 mesi (settimo, +19?). Al decimo posto anche Gianni Moscon, distante 23? da, mentre Vincenzo Nibali ha chiuso con 41? di ritardo. Domani la seconda tappa, con il gruppo ...

