Giro d'Italia 2021, Egan Bernal: "Mi fanno più male le gambe che la schiena, quindi è un bene. Recupereremo nelle salite" Comincia con un discreto 40° posto nel prologo di Torino il Giro d'Italia 2021 di Egan Bernal, uno dei principali favoriti per la vittoria nella classifica generale. Il 24enne colombiano, alla sua prima partecipazione in carriera alla Corsa Rosa, si è difeso quest'oggi a cronometro in una prova molto lontana dalle sue caratteristiche, in attesa di capire il suo effettivo stato di forma sulle prime salite impegnative. "Sono andato bene, ho sofferto un po' alla fine perché sono andato molto forte all'inizio, questa non è la mia specialità ma sono soddisfatto nel complesso. Mi fanno più male le gambe che la schiena, quindi è un bene. E sono molto felice di essere qui

