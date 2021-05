Fiorentina - Lazio 1 - 0 all' intervallo Vlahovic a quota 20 LIVE

(Di sabato 8 maggio 2021) Un gol didopo una bella azione Castrovilli - Biraghi, permette alladi chiudere in vantaggio il primo tempo contro la. LA CRONACA Primo tempo -in campo ...

Advertising

acffiorentina : ?? | 31’ Dusaaaaaaaaaaa!! Ventesima rete stagionale del centravanti viola ?? Fiorentina ?? Lazio 1??-0??… - SuperSportBlitz : #SerieA - HT: Fiorentina 1-0 Lazio #SSFootball - VarskySports : Títulos de Liga en Italia?????? 36 Juventus 19 Inter 18 Milan 9 Genoa 8 Torino 7 Bologna 7 Pro Vercelli 3 Roma 2 Fior… - EeShmee : lazio V fiorentina over 1.5 - sehridiyar21 : Velez 4 0 haydi fiorentina haydi lazio son bir gol be -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Lazio

12'st Ancora angolo per la, che sta cercando di allargare le maglie della difesa viola. Batte Luis Alberto, Dragowski blocca semplice.Alle ore 20.45 però si tornerà a giocare per obiettivi ancora concreti: infatti allo stadio Artemio Franchi ci sarà, con i viola a caccia di punti salvezza e i biancocelesti all'...Bonaventura anticipa tutti. 41' La Lazio ci prova ancora con Immobile. C'è l'intervento provvidenziale di Dragowski, ma la posizione dell'attaccante era in fuorigioco. 39' Occasionissima per la ...Serie A 2020-2021, 35ª giornata Fiorentina - Lazio 1-0 (32' Vlahovic) Sabato 8 maggio 2021, ore 20:45 Stadio Artemio Franchi di Firenze Formazioni ufficiali: ...