Finale Berrettini-Zverev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2021 (Di sabato 8 maggio 2021) Matteo Berrettini e Alexander Zverev si sfideranno in occasione della Finale del Masters 1000 di Madrid 2021, prestigioso evento in territorio iberico. L’azzurro ha sconfitto Cristian Garin e Casper Ruud, rispettivamente ai quarti e in semiFinale, mentre il tedesco è riuscito ad avere la meglio su Rafael Nadal e Dominic Thiem. Percorsi differenti, ma medesimo traguardo raggiunto per i due tennisti: sfida tosta per l’azzurro, il quale dovrà vedersela contro un avversario in grande forma. Qualsiasi possa essere l’esito del confronto, però, certamente Berrettini darà filo da torcere a Zverev, utilizzando le armi a propria disposizione, tra le quali vi è un servizio devastante. La Finale andrà in scena ... Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) Matteoe Alexandersi sfideranno in occasione delladeldi, prestigioso evento in territorio iberico. L’azzurro ha sconfitto Cristian Garin e Casper Ruud, rispettivamente ai quarti e in semi, mentre il tedesco è riuscito ad avere la meglio su Rafael Nadal e Dominic Thiem. Percorsi differenti, ma medesimo traguardo raggiunto per i due tennisti: sfida tosta per l’azzurro, il quale dovrà vedersela contro un avversario in grande forma. Qualsiasi possa essere l’esito del confronto, però, certamentedarà filo da torcere a, utilizzando le armi a propria disposizione, tra le quali vi è un servizio devastante. Laandrà in scena ...

