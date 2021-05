Ermal Meta presenterà ad Amici il suo nuovo singolo “Uno” (Di sabato 8 maggio 2021) Ermal Meta continua a sorprenderci. Dopo la presentazione in ologramma del singolo “Uno”, e il recente esordio recitando un cameo in “Morrison”, il nuovo film di Federico Zampaglione dei Tiromancino, l’artista ha pubblicato venerdì 7 maggio, il video del suo nuovo singolo, Uno. Il brano è contenuto nell’ ultimo lavoro di inediti di Ermal, Tribù Urbana, pubblicato lo scorso 12 marzo. Questa sera arà ospite ad Amici dove presenterà questo suo splendido singolo. Il videoclip è molto particolare e suggestivo; trasmette un bellissimo senso di appartenenza, soprattutto ci fa immergere in quella normalità di abbracci, persone che si riuniscono insieme, contatto umano che da tanto tempo ormai è da noi lontana. Il desiderio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 maggio 2021)continua a sorprenderci. Dopo la presentazione in ologramma del“Uno”, e il recente esordio recitando un cameo in “Morrison”, ilfilm di Federico Zampaglione dei Tiromancino, l’artista ha pubblicato venerdì 7 maggio, il video del suo, Uno. Il brano è contenuto nell’ ultimo lavoro di inediti di, Tribù Urbana, pubblicato lo scorso 12 marzo. Questa sera arà ospite addovequesto suo splendido. Il videoclip è molto particolare e suggestivo; trasmette un bellissimo senso di appartenenza, soprattutto ci fa immergere in quella normalità di abbracci, persone che si riuniscono insieme, contatto umano che da tanto tempo ormai è da noi lontana. Il desiderio ...

