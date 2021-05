Advertising

fisco24_info : Domori (R.Illy) cambia strategia e contiene Covid (-306mila): Macchione, food ha tenuto, moderato ottimismo -

Ultime Notizie dalla rete : Domori Illy

Agenzia ANSA

die del Polo del Gusto presieduto da Riccardo, sull'andamento del gruppo all'indomani dell'approvazione del bilancio 2020, chiuso con una leggera perdita ma un miglioramento della ...... e amministratore delegato dispa dal 2019, impresa d'eccellenza del cioccolato italiano. Dal 2020, Macchione è CEO di Polo del Gusto srl, holding del Gruppoche riunisce i business extra ...Tanti i rumors che si rincorrono in queste ore. Ma, da quanto apprende WineNews, ad ora, non ci sarebbe nulla di concreto sul tavolo ? Leggi l'articolo ...È in edicola il nuovo numero del magazine che prosegue il suo ambizioso progetto di comunicazione volto a sostenere il valore universale della cultura gastronomica italiana: una grande iniziativa cora ...