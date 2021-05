Comune di Benevento | c’è l’ordinanza anti-assembramento fino al 31 luglio

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiVilla comunale, giardini pubblici, poi le piazze (Risorgimento e San Modesto).del sindaco Mastella, riportata di seguito, riguarda i punti di faciledella città: 1) nei giorni dal 08 aprile al 312021, per evitare eventuali assembramenti, la chiusura della Villa Comunale e dei giardini pubblici alle ore 21,00, salvo diversamente disposto; 2) a decorrere dal 08 maggio 2021 e per tutti i successivi venerdì, sabati e domeniche, nonché nei giorni festivi e prefestivi,al 312021 dalle ore 18,00 alle ore 22,00, è consentito il solo transito pedonale con divieto di stazionamento, per evitare gli assembramenti, su tutto il territorio cittadino ed in particolare nelle seguenti aree: a) Piazza Risorgimento, e agli spazi adiacenti ...