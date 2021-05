Al TedxLuiss "Recharge" le voci della rinascita dopo la pandemia (Di sabato 8 maggio 2021) La pandemia ha messo in luce tutte le nostre fragilità ma è proprio nei momenti difficili che si può trovare l'energia per trasformare le avversità in occasioni di crescita. Recharge, ricaricarsi, è ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 maggio 2021) Laha messo in luce tutte le nostre fragilità ma è proprio nei momenti difficili che si può trovare l'energia per trasformare le avversità in occasioni di crescita., ricaricarsi, è ...

Ultime Notizie dalla rete : TedxLuiss Recharge Al TedxLuiss "Recharge" le voci della rinascita dopo la pandemia Recharge, ricaricarsi, è il tema della TedXLuiss 2021, in collaborazione con Cisco Italia e WindTre. Dai nove speaker un racconto multiplo attorno alla capacità di rigenerarsi dopo un evento ...

Torna TedexLuiss, obiettivo: rinascita e capacità di reinventarsi Recharge: sustainability is unsustainable. Questo è il claim del TedxLuiss 2021. Siamo già dentro al cambiamento. Il nostro compito, quindi, è quello di non fermarlo, di ribaltare le priorità e di ...

Al TedxLuiss "Recharge" le voci della rinascita dopo la pandemia askanews Al TedxLuiss "Recharge" le voci della rinascita dopo la pandemia Roma, 8 mag. (askanews) - La pandemia ha messo in luce tutte le nostre fragilità ma è proprio nei momenti difficili che si può trovare l'energia ...

Torna TedexLuiss, obiettivo: rinascita e capacità di reinventarsi Il Dg Luiss Giovanni Lo Storto: 'Siamo già dentro al cambiamento. Il nostro compito è quello di non fermarlo, di ribaltare le priorità' ...

