Zverev | colpi da urlo | guarda come ha sconfitto Nadal in due set

(Di venerdì 7 maggio 2021) Saschabattenei quarti di finale del Masters 1000 Madrid in due set 6 - 4 6 - 4:gli highlights

Advertising

96Frank9 : Straripante #Zverev che, con la partita saldamente in pugno, ha mostrato un'eccezionale solidità con il servizio, v… -

Ultime Notizie dalla rete : Zverev colpi

OA Sport

Saschabatte Nadal nei quarti di finale del Masters 1000 Madrid in due set 6 - 4 6 - 4: guarda gli highlights... con palla break immediatamente convertita dallo spagnolo, sebbene frutto di un doppio fallo decisivo di: 4 - 2. Il tedesco è tornato repentinamente sui suoi passi, collezionando...MADRID - Zverev batte Nadal per la terza volta di fila, la prima sulla terra. Incontrerà Thiem, sconfitto nella finale di Madrid 2018 ...Il colpo della giornata lo firma Alexander Zverev, e proprio là dove in pochi se lo sarebbero aspettato, a Madrid. Il tedesco firma l'impresa e batte con un doppio 6-4 Rafael Nadal, togliendo al torne ...