Superlega, New York Times: “Juventus, Real e Barcellona vogliono chiedere i danni alle altre” (Di venerdì 7 maggio 2021) Le tre squadre rimaste pienamente all’interno della Superlega, vale a dire Juventus, Real Madrid e Barcellona, vorrebbero chiedere i danni alle altre nove squadre che sono state considerate come club disertori per quanto riguarda il progetto, dunque le sei inglesi, l’Altetico Madrid e le due milanesi. A scriverlo è il New York Times, che ricostruisce tutti i retroscena legati al fallimento del progetto Superlega. Dunque potrebbe profilarsi una vera e propria battaglia legale. L’accusa che i tre club fondatori potrebbero muovere è quella di “violazione materiale” dell’accordo tra i fondatori. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Le tre squadre rimaste pienamente all’interno della, vale a direMadrid e, vorrebberonove squadre che sono state considerate come club disertori per quanto riguarda il progetto, dunque le sei inglesi, l’Altetico Madrid e le due milanesi. A scriverlo è il New, che ricostruisce tutti i retroscena legati al fallimento del progetto. Dunque potrebbe profilarsi una vera e propria battaglia legale. L’accusa che i tre club fondatori potrebbero muovere è quella di “violazione materiale” dell’accordo tra i fondatori. SportFace.

Advertising

tancredipalmeri : Juventus, Real Madrid e Barcellona minacciano azioni legali e richiesta risarcimento danni nei confronti dei 7 club… - Josto51037271 : RT @LeonettiFrank: New York Times: Superlega, Real Madrid, Juventus e Barcellona pronte a chiedere i danni ai club che hanno abbandonato il… - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Superlega, il New York Times rivela: 'Juventus, Real Madrid e Barcellona vogliono chiedere i danni alle altre nove' htt… - sportface2016 : #Superlega, il New York Times rivela: 'Juventus, Real Madrid e Barcellona vogliono chiedere i danni alle altre nove' - GPeppe34N : RT @LeonettiFrank: New York Times: Superlega, Real Madrid, Juventus e Barcellona pronte a chiedere i danni ai club che hanno abbandonato il… -