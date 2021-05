«Stranger Things 4»: il primo (breve) trailer della quarta stagione (Di venerdì 7 maggio 2021) Nessuna indicazione sulla trama, nessuna parola che possa fare luce sul mondo che verrà. Netflix ha ora rilasciato il primo, breve trailer di Stranger Things, capitolo quarto, non ha detto nulla sulla storia che sarà. Le immagini, criptiche, hanno mostrato parte di un universo noto: una stanza triste, la luce artificiale dei neon, pochi bambini in tenuta d’ospedale. Poi, la comparsa di un uomo ben vestito, ripreso di spalle. «Buongiorno, bambini». «Buongiorno, padre», il coro dei piccoli, costretti a si sente dire l’uomo, prima che due occhi ormai famosi si spalanchino sulle sue parole. https://www.youtube.com/watch?v=V0GHTjGn14E Leggi su vanityfair (Di venerdì 7 maggio 2021) Nessuna indicazione sulla trama, nessuna parola che possa fare luce sul mondo che verrà. Netflix ha ora rilasciato il primo, breve trailer di Stranger Things, capitolo quarto, non ha detto nulla sulla storia che sarà. Le immagini, criptiche, hanno mostrato parte di un universo noto: una stanza triste, la luce artificiale dei neon, pochi bambini in tenuta d’ospedale. Poi, la comparsa di un uomo ben vestito, ripreso di spalle. «Buongiorno, bambini». «Buongiorno, padre», il coro dei piccoli, costretti a si sente dire l’uomo, prima che due occhi ormai famosi si spalanchino sulle sue parole. https://www.youtube.com/watch?v=V0GHTjGn14E

