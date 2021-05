Simeone | “Mai vinto al Camp Nou? C’è sempre una prima volta nella vita”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il tecnico dell’Atlético Madrid, Diego, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Barcellona al: “Maial? C’èunaper tutto.. Ritorno di Suarez da avversario? Non bisogna parlare solo di Luis, perché tutto il gruppo è carico e fiducioso che si possa far bene da qui al finale di stagione.La chiave per vincere la Liga? Quella mentale”. Foto: AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Diegoda allenatore non havinto al Camp Nou. Tredici partite, alcuni pareggi molto positivi, su tutti quello del 17 maggio del 2014 che diede all'Atletico la sua decima Liga, però nessun ...... Mourinho, Ancelotti,, Zidane e anche quel Guardiola già eliminato nella semifinale di FA ... Certo, i tanti infortuni di una stagionecosì travagliata hanno finito per condizionare oltremodo ...Il tecnico dell’Atlético Madrid, Diego Simeone, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Barcellona in programma domani alle 16.15. Il Camp Nou per il Cholo si è mostrato ...DECISIVA- Simeone ha già vinto una Liga al Camp Nou. Ma non ci ha mai vinto. "Mi conosco da un po' di tempo, quindi so già che mi concentrerò solo su quello che accadrà domani. I nostri avversari hann ...