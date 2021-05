Questo cane adora guardare Scooby - Doo alla tv (Di venerdì 7 maggio 2021) Questo cane, comodamente sdraiato sul divano, con tanto di peluche e copertina, guarda la tv. Si mostra particolarmente interessato perché sta iniziando una puntata del cartone animato 'Scooby - Doo'. ... Leggi su leggo (Di venerdì 7 maggio 2021), comodamente sdraiato sul divano, con tanto di peluche e copertina, guarda la tv. Si mostra particolarmente interessato perché sta iniziando una puntata del cartone animato '- Doo'. ...

Advertising

riri_jjongieten : @trashloger Se questo lo do al mio cane che ha problemi di stomaco vomita il mondo - gaia_clifford : non so voi ma io amo questo cane - valezuppina : RT @Giovannaconfal6: Io i tweet cosi non li sopporto! Non si capisce chi e perché e non dice del cane? Che cavolo scrivete? Ricordo che nes… - lukexcherry : @suxbloom Stupendo questo cane è meraviglioso - maxcst85 : RT @adozioneanimali: (Vicenza) Achille: 50 giorni, occhi chiari, taglia media meticcio , Cane Maschio: Achille è uno splendido cucciolo di… -