PS5 e i problemi di drift del DualSense portano Sony in tribunale (Di venerdì 7 maggio 2021) PS5 è una parte importante della nuova generazione di console e il suo DualSense è uno degli strumenti più eccezionali che sono arrivati ??in questo cambio generazionale. Tuttavia, non sono stati segnalati pochi casi di problemi di drifting nel controller, che hanno portato a una causa comune contro Sony. Ora però le cose si stanno facendo ancora più serie. A quanto pare, durante questi mesi, i querelanti e Sony avevano lavorato al caso della società giapponese, accantonando la richiesta di un processo che era stata fatta in primo grado. Tuttavia, in un rinnovo della causa intentata nuovamente dal gruppo Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith, vediamo che un processo viene ora rivendicato come passaggio successivo e finale. Questo emendamento al reclamo afferma che i querelanti "hanno ...

