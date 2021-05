Advertising

Ale_De_Chirico : Ospedali, l'sos dei medici: trascurati malati non Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Ospedali sos

ilGiornale.it

All'inizio della pandemia l'arcivescovo dovette ritirare i cappellani dagli. Essendo per lo più sacerdoti avanti con gli anni . A loro volta a rischio contagio. In risposta a ciò, altri ...... 25 malati critici di coronavirus con ossigeno ad alto flusso sono morti in uno dei più grandiprivati di Delhi, Sir Ganga Ram. L'ospedale ha emesso diversi messaggi didisperati per il ...L'altro lato della medaglia. Mentre la Regione Lombardia tira il freno a mano sulla macchina delle vaccinazioni, come richiesto dal governo, che ha fissato il tetto a 85mila iniezioni al giorno, il si ...Menù green e lotta agli sprechi alimentari: le sfide dalla ristorazione collettiva per la sostenibilità. Le restrizioni portano più povertà ...