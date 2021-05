"Non sapevano fare tre palleggi e ora giudicano". Roberto Baggio, stoccata clamorosa a "certi ex colleghi": con chi ce l'ha (Di venerdì 7 maggio 2021) “Lasciare il pallone mi ha ridato vita e ossigeno”. Parole di Roberto Baggio, che ha concesso una lunga intervista a Emanuela Audisio per il Venerdì di Repubblica. Al Divin Codino è stata dedicata la copertina: l'occasione è stata offerta dal fatto che sarà protagonista di un film su Netflix, disponibile a partire dal 26 maggio. Sono ormai passati diciassette anni da quando ha lasciato per sempre i campi da calcio: quello per Baggio non è stata la fine, ma l'inizio di una nuova vita. E infatti l'intervista è un percorso tra caccia, natura, buddismo e ricordi. “Spacco la legna, uso il trattore e la sera sono così stanco che mi gira la testa”, ha raccontato un Baggio felice della sua nuova vita. Ovviamente però nella chiacchierata con Emanuela Audisio non poteva mancare il calcio, che adesso viene percepito in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) “Lasciare il pallone mi ha ridato vita e ossigeno”. Parole di, che ha concesso una lunga intervista a Emanuela Audisio per il Venerdì di Repubblica. Al Divin Codino è stata dedicata la copertina: l'occasione è stata offerta dal fatto che sarà protagonista di un film su Netflix, disponibile a partire dal 26 maggio. Sono ormai passati diciassette anni da quando ha lasciato per sempre i campi da calcio: quello pernon è stata la fine, ma l'inizio di una nuova vita. E infatti l'intervista è un percorso tra caccia, natura, buddismo e ricordi. “Spacco la legna, uso il trattore e la sera sono così stanco che mi gira la testa”, ha raccontato unfelice della sua nuova vita. Ovviamente però nella chiacchierata con Emanuela Audisio non poteva mancare il calcio, che adesso viene percepito in ...

