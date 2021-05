‘Ndrangheta in Piemonte, l’ex assessore Rosso (Fdi): “Non sapevo fossero mafiosi. Io bipolare, le elezioni erano la mia droga” (Di venerdì 7 maggio 2021) “Sono affetto della sindrome bipolare e alterno momenti ‘up’ a quelli ‘down’. Nei momenti di euforia le campagne elettorali erano la mia droga“. E’ iniziata così, con una dichiarazione spontanea, l’udienza del processo ‘Fenice-Carminius’ sulle infiltrazioni della ‘Ndrangheta nel Torinese durante la quale è stato interrogato l’ex assessore regionale Roberto Rosso. Eletto con Fratelli d’Italia nel maggio 2019 e scelto dal governatore Alberto Cirio per far parte della sua giunta, è stato arrestato a dicembre scorso con l’accusa di voto di scambio politico-mafioso e poi rinviato a giudizio. “Ho letto e riletto le ordinanze in cui mi si accusa e da un anno e mezzo mi chiedo come possa essere finito in una situazione del genere – ha continuato Rosso in aula, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) “Sono affetto della sindromee alterno momenti ‘up’ a quelli ‘down’. Nei momenti di euforia le campagne elettoralila mia“. E’ iniziata così, con una dichiarazione spontanea, l’udienza del processo ‘Fenice-Carminius’ sulle infiltrazioni dellanel Torinese durante la quale è stato interrogatoregionale Roberto. Eletto con Fratelli d’Italia nel maggio 2019 e scelto dal governatore Alberto Cirio per far parte della sua giunta, è stato arrestato a dicembre scorso con l’accusa di voto di scambio politico-mafioso e poi rinviato a giudizio. “Ho letto e riletto le ordinanze in cui mi si accusa e da un anno e mezzo mi chiedo come possa essere finito in una situazione del genere – ha continuatoin aula, ...

