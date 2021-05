Masters 1000 Madrid: Matteo Berrettini con il cuore centra la semifinale (Di venerdì 7 maggio 2021) Matteo Berrettini centra un’incredibile rimonta contro il cileno Christian Garin e domani disputerà la prima semifinale della carriera al Masters 1000 di Madrid, primo tennista azzurro di tutti i tempi a riuscire nell’impresa. Domani, per un posto nell’ultimo atto di domenica, se la vedrà contro il norvegese Casper Ruud. Prosegue l’incredibile striscia di Matteo L’ ha vinta con il cuore Matteo Berrettini. Il tennista romano, quest’oggi, era sotto di un set ed un break ma alla fine ha completato la rimonta. Domani giocherà la seconda semifinale 1000 della carriera, dopo quella persa nel 2019 a Shangai contro il tedesco Alexander Zverev. L’azzurro è il primo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 maggio 2021)un’incredibile rimonta contro il cileno Christian Garin e domani disputerà la primadella carriera aldi, primo tennista azzurro di tutti i tempi a riuscire nell’impresa. Domani, per un posto nell’ultimo atto di domenica, se la vedrà contro il norvegese Casper Ruud. Prosegue l’incredibile striscia diL’ ha vinta con il. Il tennista romano, quest’oggi, era sotto di un set ed un break ma alla fine ha completato la rimonta. Domani giocherà la secondadella carriera, dopo quella persa nel 2019 a Shangai contro il tedesco Alexander Zverev. L’azzurro è il primo ...

