Masters 1000 Madrid 2021: Thiem è il primo semifinalista, sconfitto in rimonta Isner (Di venerdì 7 maggio 2021) Dominic Thiem è il primo semifinalista del Masters 1000 di Madrid 2021. Successo in rimonta per l'austriaco, che ha sconfitto con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 John Isner dopo un'ora e cinquantasei minuti di gioco. Prova tutt'altro che eccezionale per il numero 4 del ranking, il quale non ha brillato ma è comunque riuscito a portare a casa il match. Prima semifinale in stagione per Thiem, che attende ora il vincente della sfida Nadal-Zverev. Sconfitta dolorosa per Isner, ma anche per il tennis americano. Da lunedì prossimo, infatti, per la prima volta in assoluto nessun tennista statunitense figurerà tra i primi 30 del mondo. CRONACA – Inizio in salita per Thiem, che ...

