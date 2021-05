Maddaloni | due morti e un ferito in un incidente stradale

Leggi su vesuvius

(Di venerdì 7 maggio 2021), è pesante il bilancio dello scontro avvenuto ieri sera in via Forche Caudine: la donna alla guida dell’auto è in gravi condizioni, duee unin un(Getty Images)È pesante il bilancio dell’avvenuto ieri in via Forche Caudine a, nel Casertano. Uno scooter con a bordo due uomini si è scontrato con un’auto guidata da una donna. Le persone che erano in sella sono entrambe morte: uno al momento dello schianto a causa del fortissimo impatto con l’asfalto dopo lo scontro con la vettura, l’altra durante il trasporto in ospedale. Alla guida dell’auto c’era una donna e le sue condizioni sono gravi. Allertati da altri automobilisti in transito sul posto sono subito giunti i sanitari del 118 e i carabinieri di ...