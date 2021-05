LIVE F1, GP Spagna in DIRETTA: la Ferrari va con la nuova ala anteriore. Leclerc: “Abbiamo margini” (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CHARLES Leclerc: “GUIDO MEGLIO RISPETTO A PORTIMAO” CARLOS SAINZ: “GIORNATA INCORAGGIANTE” LA CRONACA DELLE FP2 RISULTATI E CLASSIFICA FP2 GP Spagna F1 VIDEO LE NOVITA’ DELLA Ferrari E L’ALA anteriore FERNANDO ALONSO: “SODDISFATTO DELLA ALPINE” LA MERCEDES E’ TORNATA LA MACCHINA PIU’ FORTE LA CLASSIFICA COMBINATA DELLE PROVE LIBERE LA CRONACA DELLE FP1 16.11 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronache, classifiche, analisi, approfondimenti, dichiarazioni, video e tanto altro. Un saluto sportivo! 16.09 In vista delle qualifiche di domani ci attendiamo una sfida a tre per la pole-position tra Hamilton, Bottas e Verstappen, con le Mercedes favorite. Poi grande bagarre per la quarta piazza, dove proverà ad inserirsi anche ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACHARLES: “GUIDO MEGLIO RISPETTO A PORTIMAO” CARLOS SAINZ: “GIORNATA INCORAGGIANTE” LA CRONACA DELLE FP2 RISULTATI E CLASSIFICA FP2 GPF1 VIDEO LE NOVITA’ DELLAE L’ALAFERNANDO ALONSO: “SODDISFATTO DELLA ALPINE” LA MERCEDES E’ TORNATA LA MACCHINA PIU’ FORTE LA CLASSIFICA COMBINATA DELLE PROVE LIBERE LA CRONACA DELLE FP1 16.11 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronache, classifiche, analisi, approfondimenti, dichiarazioni, video e tanto altro. Un saluto sportivo! 16.09 In vista delle qualifiche di domani ci attendiamo una sfida a tre per la pole-position tra Hamilton, Bottas e Verstappen, con le Mercedes favorite. Poi grande bagarre per la quarta piazza, dove proverà ad inserirsi anche ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Masters1000 Madrid 2021 - Matteo Berrettini cerca la semifinale in Spagna sfidando per la terza volt… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: ? Ferrari vicina a Mercedes sul giro secco (?? -30’ #FP2) ?? In top-5 c'è anche Alonso Il LIVE ? - motorboxcom : Se vi siete persi le #PL2 #FP2 #SpanishGP #F1 qui vi spiego cosa è successo: il riassuntone e la cronaca live minut… - Salvuss : Se vi siete persi le #PL2 #FP2 #SpanishGP #F1 qui vi spiego cosa è successo: il riassuntone e la cronaca live minut… - pinadero50 : RT @pinadero50: ??GP Spagna, prove libere LIVE -