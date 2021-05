Letizia di Spagna con l’abito in tweed di 15 anni fa | mostra i muscoli ed è un incanto

(Di venerdì 7 maggio 2021)disi presenta alla cerimonia di consegna della Guardiamarina nazionale coninbianco che indossò 15fa al battesimo di sua figlia Leonor, il 14 gennaio 2006.dia 48è in splendida forma etuxedo inavorio con fili dorati le sta uned esalta il fisico scolpito di Sua Maestà. Il modello a cappotto sciancrato, firmato Felipe Varela, accarezza la silhouette di Donna, mettendo in evidenza id’acciaio di gambe e glutei, frutto della ferrea disciplina che si impone. Mentre lo scollo a rever in stile blazer, le maniche lunghe e la gonna a tubino lunga appena sotto il ginocchio rendono ...

SoubhikMukher10 : RT @vogue_italia: Il capo perfetto per la primavera? L'abito di Zara indossato da Letizia ???? - vogue_italia : Il capo perfetto per la primavera? L'abito di Zara indossato da Letizia ???? - IlPedaleRosa : Aromitalia Basso Bikes Vaiano, la trentina Letizia Borghesi quarta nella prima tappa della 'Valenciana':… - monarchico : La #regina #Letizia partecipa agli #eventi della #Croce #Rossa e della #Mezzaluna Rossa 2021 #monarquia #monarchy… - infoitcultura : Letizia di Spagna, l’abito da Regina che costa meno di 50 euro -

