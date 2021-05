L’equivoco tutto italiano dei #BrevettiLiberi (Di venerdì 7 maggio 2021) Ma ti pareva che qui da noi l’annuncio di Biden sui brevetti vaccinali non finisse nel gonfalone de sinistra agitato in faccia all’avidità di Big Pharma? Puntualissimo il segretario del Pd, Enrico Letta, questa specie di Prodi denaturato in versione Erasmus, ma più velleitario: t’arriva la news che in America vogliono combattere il virus ricalibrando la portata delle esclusive brevettuali e tu come te ne esci? Via col tweet su #BrevettiLiberi (ma de che?), che per Enrico nostro significa “Civiltà” (mizzega), e poi giù con la poetica da comizio nel collegio di Santa Greta che saluta i trionfi del solidarismo strapaesano contro «muri, cloro e candeggina». Naturalmente Letta non è l’unico ad aver reagito così, anzi l’idea che qui si tratti della rivincita democratica contro la dittatura brevettuale che calpesta i diritti del mondo affamato di vaccini è purtroppo ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 7 maggio 2021) Ma ti pareva che qui da noi l’annuncio di Biden sui brevetti vaccinali non finisse nel gonfalone de sinistra agitato in faccia all’avidità di Big Pharma? Puntualissimo il segretario del Pd, Enrico Letta, questa specie di Prodi denaturato in versione Erasmus, ma più velleitario: t’arriva la news che in America vogliono combattere il virus ricalibrando la portata delle esclusive brevettuali e tu come te ne esci? Via col tweet su(ma de che?), che per Enrico nostro significa “Civiltà” (mizzega), e poi giù con la poetica da comizio nel collegio di Santa Greta che saluta i trionfi del solidarismo strapaesano contro «muri, cloro e candeggina». Naturalmente Letta non è l’unico ad aver reagito così, anzi l’idea che qui si tratti della rivincita democratica contro la dittatura brevettuale che calpesta i diritti del mondo affamato di vaccini è purtroppo ...

