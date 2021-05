**Lega: M5S presenta mozione per revoca incarico Duringon** (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 amg. (Adnkronos) – “Il MoVimento 5 Stelle alla Camera dei deputati ha presentato, mercoledì scorso, una mozione per la revoca della nomina nei confronti del sottosegretario leghista al ministero dell’Economia e delle Finanze, Claudio Durigon, che, come emerge da un servizio giornalistico di Fanpage, mantiene comportamenti e utilizza parole inappropriate circa l’indagine della magistratura che riguarda il partito a cui appartiene”. Si legge in una nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 amg. (Adnkronos) – “Il MoVimento 5 Stelle alla Camera dei deputati hato, mercoledì scorso, unaper ladella nomina nei confronti del sottosegretario leghista al ministero dell’Economia e delle Finanze, Claudio Durigon, che, come emerge da un servizio giornalistico di Fanpage, mantiene comportamenti e utilizza parole inappropriate circa l’indagine della magistratura che riguarda il partito a cui appartiene”. Si legge in una nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

