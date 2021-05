La Lonardo interroga il Governo | “Servono ristori anche per le feste popolari”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiScrive la senatrice sannita del gruppo Misto Sandra: “Ci sono attività messe in ginocchio dalla pandemia che sono state completamente dimenticate e per le quali non è stato previsto alcun tipo di sostegno e nessun ristoro. Parlo dei fuochisti, degli installatori delle luminarie, dei giostrai, delle bande musicali, dei circhi, degli zoo, dei luna-park, che da oltre un anno sono costretti a non lavorare e versano in gravi difficoltà economiche. Duemila aziende solo del settore pirotecnico con oltre diecimila lavoratori e un fatturato annuale di circa 600 milioni di euro rischiano di chiudere i battenti a causa delle norme restrittive per il Covid, che continuano a vietare in qualunque forma lepadronali e i grandi eventi estivi durante i quali l’arte dei fuochi di artificio la fa da protagonista. Questa categoria ...