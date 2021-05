Incidente sul lavoro a Parma, operaio muore schiacciato da contenitore di mangimi (Di venerdì 7 maggio 2021) Ancora una tragedia sul lavoro. La terza nel giro di tre giorni. A perdere la vita è stato Andrea Recchia, operaio di 37anni originario di Montalbano Jonico in provincia di Matera, schiacciato da un contenitore pieno di mangimi per animali dal peso di diversi quintali. La disgrazia è avvenuta ieri sera all’interno di un’azienda di mangimi di Sorbolo, comune della bassa parmense. L’area è stata sottoposta a sequestro e sono ancora in corso le indagini per stabilire se ci siano o meno dei colpevoli. Una tragedia che si aggiunge a quelle di Luana d’Orazio risucchiata da un macchinario tessile e Christian Martinelli, l’operaio ferito a morte da un tornio a Busto arsizio Leggi su tg24.sky (Di venerdì 7 maggio 2021) Ancora una tragedia sul. La terza nel giro di tre giorni. A perdere la vita è stato Andrea Recchia,di 37anni originario di Montalbano Jonico in provincia di Matera,da unpieno diper animali dal peso di diversi quintali. La disgrazia è avvenuta ieri sera all’interno di un’azienda didi Sorbolo, comune della bassa parmense. L’area è stata sottoposta a sequestro e sono ancora in corso le indagini per stabilire se ci siano o meno dei colpevoli. Una tragedia che si aggiunge a quelle di Luana d’Orazio risucchiata da un macchinario tessile e Christian Martinelli, l’ferito a morte da un tornio a Busto arsizio

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sul Morto sul lavoro, schiacciato da quintali di mangime per animali È, secondo una prima ricostruzione, la dinamica di un incidente sul lavoro avvenuto ieri sera, intorno alle 21.30, costato la vita a un operaio, Andrea Recchia, 37 anni, originario di Montalbano ...

Parma, altra tragedia sul lavoro: operaio 37enne muore schiacciato da un sacco di mangimi È, secondo una prima ricostruzione, la dinamica di un incidente sul lavoro avvenuto ieri sera, intorno alle 21.30, costato la vita a un operaio originario della Basilicata. L'incidente è avvenuto in ...

Incidente sul lavoro a Parma: muore un operaio trentenne La Repubblica Teodone: muore travolto da una balla di fieno Nuovo incidente sul lavoro agricolo in Alto Adige. Questa volta è avvenuto a Teodone (frazione di Brunico), dove un contadino è stato travolto mortalmente da una balla di fieno. Secondo le prime ricos ...

Infortunio fatale nella raccolta delle olive, imputati prosciolti Eravamo nella seconda decade del mese di novembre 2019, un 56enne perse la vita dopo un lungo ricovero fuori regione. Cadde da un albero di olivo mentre era intento alla raccolta, battendo la testa. F ...

