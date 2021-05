Il matrimonio tra DAZN e la Liga prosegue (Di venerdì 7 maggio 2021) DAZN trasmetterà la Liga spagnola per altre tre stagioni, fino al 2024. L’annuncio è arrivato questa mattina tramite un comunicato ufficiale di DAZN Italia, che conferma così l’impegno della piattaforma streaming con il calcio spagnolo. Un matrimonio cominciato nel 2018, quando il gruppo Perform si affacciava per la prima volta nel nostro Paese proponendo tutta la Serie B e tre partite di Serie A in esclusiva alla settimana. Se vogliamo è anche una risposta immediata all’acquisizione da parte di Sky dei diritti di visione della Ligue 1 e della Serie B a partire dalla prossima stagione (2021/2022) e fino al 2024. Lo spettacolo della Liga su DAZN Real Madrid, Barcellona e Atletico sono pronte a darsi battaglia per la conquista della Liga di quest’anno e non solo, con ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 7 maggio 2021)trasmetterà laspagnola per altre tre stagioni, fino al 2024. L’annuncio è arrivato questa mattina tramite un comunicato ufficiale diItalia, che conferma così l’impegno della piattaforma streaming con il calcio spagnolo. Uncominciato nel 2018, quando il gruppo Perform si affacciava per la prima volta nel nostro Paese proponendo tutta la Serie B e tre partite di Serie A in esclusiva alla settimana. Se vogliamo è anche una risposta immediata all’acquisizione da parte di Sky dei diritti di visione della Ligue 1 e della Serie B a partire dalla prossima stagione (2021/2022) e fino al 2024. Lo spettacolo dellasuReal Madrid, Barcellona e Atletico sono pronte a darsi battaglia per la conquista delladi quest’anno e non solo, con ...

