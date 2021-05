I due set Playmobil dedicati a Ritorno al Futuro (Di venerdì 7 maggio 2021) (Foto: Playmobil)Playmobil è pronta a lanciare una nuova coppia di set dedicata a Ritorno al Futuro. Il primo si intitola Pick-up di Marty McFly mentre il secondo è Inseguimento sull’hoverboard e riprendono da un lato una scena del 1985 alterato dalle azioni di Marty e dall’altro l’ormai iconico inseguimento sugli skateboard volanti nel 2015. Le due scatole contengono anche diversi personaggi del secondo capitolo della fortunata serie di Robert Zemeckis. Dopo il mirabile set con l’iconica DeLorean del primo episodio di Back to the Future, si passa al secondo con un doppio ricco set che parte da un’altra vettura come lo scintillante Toyota SR5 nero con l’ampio cassone sul retro, i fari sul tetto e la targa “mcfly85”; la mini vettura misura 25 x 12 centimetri e può accogliere i vari personaggi inclusi in scatola. Sono ... Leggi su wired (Di venerdì 7 maggio 2021) (Foto:è pronta a lanciare una nuova coppia di set dedicata aal. Il primo si intitola Pick-up di Marty McFly mentre il secondo è Inseguimento sull’hoverboard e riprendono da un lato una scena del 1985 alterato dalle azioni di Marty e dall’altro l’ormai iconico inseguimento sugli skateboard volanti nel 2015. Le due scatole contengono anche diversi personaggi del secondo capitolo della fortunata serie di Robert Zemeckis. Dopo il mirabile set con l’iconica DeLorean del primo episodio di Back to the Future, si passa al secondo con un doppio ricco set che parte da un’altra vettura come lo scintillante Toyota SR5 nero con l’ampio cassone sul retro, i fari sul tetto e la targa “mcfly85”; la mini vettura misura 25 x 12 centimetri e può accogliere i vari personaggi inclusi in scatola. Sono ...

