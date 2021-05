Egitto, madre di detenuto racconta le torture subite dal figlio: arrestata. Ong scrivono al regime, ma la risposta è la repressione (Di venerdì 7 maggio 2021) Cinque organizzazioni per la tutela dei diritti umani presentano un dossier ufficiale al governo con 7 richieste e il regime ricambia continuando a perseguire la strada della repressione. Il via libera, nelle recenti settimane, ad una serie di scarcerazioni ‘eccellenti’ di prigionieri politici e per reati di coscienza sembrava aver creato una breccia e un cambio di passo da parte delle autorità egiziane. I rilasci, dopo quasi due anni di detenzione, dei giornalisti Solafa Magdy e suo marito Hossam el-Sayyad, del collega Khaed Daoud ed altri, apparivano come atti distensivi. Su questa fenditura, apparsa evidente ai più, le ong egiziane, tra cui quella dei consulenti della famiglia Regeni, Ecrf, e l’Eipr di Patrick Zaki (hanno firmato il dossier anche l’Afte, l’Anhri e il centro anti-tortura el-Nadeem), hanno voluto inserirsi presentando un piano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Cinque organizzazioni per la tutela dei diritti umani presentano un dossier ufficiale al governo con 7 richieste e ilricambia continuando a perseguire la strada della. Il via libera, nelle recenti settimane, ad una serie di scarcerazioni ‘eccellenti’ di prigionieri politici e per reati di coscienza sembrava aver creato una breccia e un cambio di passo da parte delle autorità egiziane. I rilasci, dopo quasi due anni di detenzione, dei giornalisti Solafa Magdy e suo marito Hossam el-Sayyad, del collega Khaed Daoud ed altri, apparivano come atti distensivi. Su questa fenditura, apparsa evidente ai più, le ong egiziane, tra cui quella dei consulenti della famiglia Regeni, Ecrf, e l’Eipr di Patrick Zaki (hanno firmato il dossier anche l’Afte, l’Anhri e il centro anti-tortura el-Nadeem), hanno voluto inserirsi presentando un piano ...

